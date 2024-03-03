Владимир Быстров высказался о конфликте Абаскаля и Джикии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликте между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Не знаю, будет ли Джикия выполнять свой контракт профессионально. Такого в футболе не бывает. По определению. Даже если посидят за одним столом, напьются и обнимутся — конфликт никуда не денется. Это профессиональный спорт — кто кого, либо один, либо другой.

«Спартаку» в этой ситуации надо было определяться зимой. Внутри коллектива все это чувствуют, это вносит разлад. Я ни на чьей стороне. Знаю, как это происходит со стороны клуба — на игрока наезжают, а ты не можешь ничего. Плюс ты как игрок не всегда можешь понять сразу и оценить, что сбавил», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».