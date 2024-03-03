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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 59 очков и занимают второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Сити» разгромил «красных дьяволов» со счётом 3:0. Голами отметились вингер Филип Фоден и нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Англия - Премьер-лига . 10-й тур
29 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 26'     0:2 Холанд – 49'     0:3 Фоден – 80'    
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