Стал известен характер травмы Муктара Дьякаби, которую он получил в матче с «Реалом»

Защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби получил вывих правого колена в минувшем матче 27-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:2), который состоялся вчера, 2 марта.

«Игрок Муктар Дьякаби получил вывих правого колена после вчерашнего матча. После оказания первой помощи защитник «Валенсии» был отправлен в больницу для дальнейшего медицинского обследования», — сказано в заявлении на официальном сайте «Валенсии».

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Напомним, на 87-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» (2:2) французский хавбек «сливочных» Орельен Тчуамени в борьбе за подбор мяча с Диего Лопесом упал на колено Дьякаби, в результате чего нога защитника «Валенсии» изогнулась под неестественным углом. 27-летнего футболиста унесли с поля на носилках, придерживая травмированное колено.