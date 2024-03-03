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Стал известен характер травмы Муктара Дьякаби, которую он получил в матче с «Реалом»

Стал известен характер травмы Муктара Дьякаби, которую он получил в матче с «Реалом»
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Защитник «Валенсии» Муктар Дьякаби получил вывих правого колена в минувшем матче 27-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:2), который состоялся вчера, 2 марта.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+9'

«Игрок Муктар Дьякаби получил вывих правого колена после вчерашнего матча. После оказания первой помощи защитник «Валенсии» был отправлен в больницу для дальнейшего медицинского обследования», — сказано в заявлении на официальном сайте «Валенсии».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, на 87-й минуте матча 27-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом» (2:2) французский хавбек «сливочных» Орельен Тчуамени в борьбе за подбор мяча с Диего Лопесом упал на колено Дьякаби, в результате чего нога защитника «Валенсии» изогнулась под неестественным углом. 27-летнего футболиста унесли с поля на носилках, придерживая травмированное колено.

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