Гранат: матч с участием «Зенит» — «Спартак» был скучным, ничего не запомнилось

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком».

«Достаточно скучный матч был в исполнении «Зенита» и «Спартака». Ничего такого мне в нём не запомнилось. Для «Спартака» с «Зенитом» сыграть вничью на выезде это очень хороший результат.

Нельзя сказать, что «Спартаку» лучше без Абаскаля. Команда и так бы играла без него, поэтому тут не стоит делать выводов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. После аналогичного количества туров РПЛ «Спартак» заработал 31 очко и расположился на четвёртой строчке.