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Гранат: матч с участием «Зенит» — «Спартак» был скучным, ничего не запомнилось

Гранат: матч с участием «Зенит» — «Спартак» был скучным, ничего не запомнилось
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Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Достаточно скучный матч был в исполнении «Зенита» и «Спартака». Ничего такого мне в нём не запомнилось. Для «Спартака» с «Зенитом» сыграть вничью на выезде это очень хороший результат.

Нельзя сказать, что «Спартаку» лучше без Абаскаля. Команда и так бы играла без него, поэтому тут не стоит делать выводов», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 37 очков и занимает второе место. После аналогичного количества туров РПЛ «Спартак» заработал 31 очко и расположился на четвёртой строчке.

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