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Игрок «Оренбурга» Адамов: играл против Горбани в «Зените» — качественное усиление

Игрок «Оренбурга» Адамов: играл против Горбани в «Зените» — качественное усиление
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов поделился мнением о новичках команды, иранском полузащитнике Мохаммаде Горбани и нападающем Хорди Томпсоне.

«Горбани приехал два дня назад, провёл одну тренировку. Считаю, что это качественное усиление. Я играл против него с «Зенитом» в Иране, он забил нам гол. Томпсон тоже хорошее усиление, качественный игрок. С каждым матчем будет налаживать с ним связку», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Горбани перешёл в «Оренбург» из иранского «Сепахана» в минувшем феврале.

В нынешнем сезоне Горбани принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Томпсон перешёл в «Оренбург» из чилийского «Коло-Коло» на правах аренды в минувшем январе.

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