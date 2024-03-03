Бородюк: «Локомотив» должен претендовать на самые высокие места

Известный отечественный специалист Александр Бородюк поделился мнением о московском «Локомотиве».

«Уверен, что российский костяк, который есть у «Локомотива», очень перспективен. Подбор футболистов высокий. Здесь всё зависит от тренера и его штаба, как они подготовят команду. По качеству подбора игроков «Локомотив» должен претендовать на самые высокие места. Тот подбор игроков, который есть, вполне боеспособен, чтобы побороться за тройку», — сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, заработав 31 очко после 18 проведённых матчей. Сегодня, 3 марта, железнодорожники сыграют с московским «Динамо» в рамках 19-го тура РПЛ.