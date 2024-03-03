«Пари НН» сыграл вничью с «Факелом» в матче 19-го тура РПЛ

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 23-й минуте полузащитник воронежцев Вячеслав Якимов открыл счёт и вывел свою команду вперёд. На 64-й минуте капитан нижегородцев Кирилл Гоцук сравнял счёт и установил окончательный результат матча.

Нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 19 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 22 очками после аналогичного количества встреч.