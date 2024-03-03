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Деменко: Джикия живёт «Спартаком», его подсказы как у Роналду на чемпионате Европы

Деменко: Джикия живёт «Спартаком», его подсказы как у Роналду на чемпионате Европы
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко сравнил защитника красно-белых Георгия Джикию с легендарным Криштиану Роналду.

«Джикия молодец, что подсказывал помощнику Абаскаля во время матча с «Зенитом». Он как-то внутренне переживал и поэтому проявил инициативу, потому что хотел донести до ребят все моменты. Георгий живёт «Спартаком», это видно. Джикия действительно переживает, он душа и капитан команды, его ребята уважают за то, что он многое делал до момента с Абаскалем.

Если бы он не был капитаном команды, то были бы совсем другие реакции игроков. Джикия проявил инициативу, а это означает, что футболист хочет максимально помочь команде. Это в какой-то степени похоже, когда Роналду на чемпионате Европы руководил Португалией, но где Криштиану, а где Джикия. Это несопоставимо», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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