Игрок «Спартака» Зиньковский: узнаём новости о Промесе у ребят из службы безопасности

Крайний нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался относительно ситуации с задержанием игрока красно-белых Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая, которое произошло 27 февраля.

«Лично я сейчас не на связи с Промесом, но узнаём новости у тренерского штаба и ребят из службы безопасности.

Верю ли, что Промес вернётся в Россию? Конечно. Мы надеемся на это», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии.