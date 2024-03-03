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Виталий Дьяков: подсказ Джикии во время матча может усугубить конфликт с Абаскалем

Виталий Дьяков: подсказ Джикии во время матча может усугубить конфликт с Абаскалем
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Бывший защитник московского «Спартака-2» Виталий Дьяков прокомментировал эпизод с капитаном красно-белых Георгием Джикией, который активно подсказывал Владимиру Слишковичу, помощнику главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, во время матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом». Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Все помнят, когда Криштиану Роналду в финале Евро руководил Португалией. Неправильно сравнивать Криштиану и Джикию, но Георгий всё равно капитан команды, он переживает за «Спартак». Это хорошо, но как отреагируют Абаскаль и его помощники? Возможно, примут это в штыки и эта ситуация усугубит конфликт или же, наоборот, Абаскаль пересмотрит своё отношение и всё разрулится. Понять Джикию можно, он много лет в команде», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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