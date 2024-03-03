Тренер «Пари НН» Ананко — о матче с «Факелом»: мы недовольны результатом

Тренер «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Ананко прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:1).

«Конечно, мы недовольны результатом. Хотелось бы дома выигрывать, но, к сожалению, первый матч [после зимней паузы] на ребят давил. Если бы мы весь матч играли так, как во втором тайме, думаю, что добились бы победы.

Почему в первом тайме не играли так, как во втором? На ребят давила ответственность. Удовлетворила игра команды во втором тайме, но футбол состоит из двух таймов, поэтому счёт неудовлетворительный.

Насколько поле выдержало игру? Вы видите, что это было весеннее поле. К сожалению, сейчас сложно говорить о каком‑то качестве. В любом случае оно для обеих команд было одинаковым», — сказал Ананко в эфире «Матч ТВ».

3 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 1:1.