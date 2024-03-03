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Карраскаль отметился первым результативным действием за «Динамо» в РПЛ

Карраскаль отметился первым результативным действием за «Динамо» в РПЛ
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Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился голевым пасом на хавбека Бителло в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Таким образом, колумбиец оформил своё первое результативное действие за бело-голубых в играх чемпионата России. Напомним, Карраскаль перешёл в «Динамо» из ЦСКА минувшим летом за € 3,5 млн. За армейцев 25-летний футболист выступал с лета 2022 года.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

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