«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: Фоден помог «горожанам» сравнять счёт

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В эти минуты проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на восьмой минуте «красные дьяволы» вышли вперёд благодаря голу Маркуса Рашфорда, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. На 56-й минуте «горожанам» удалось сравнять счёт. Голом отметился Филип Фоден — 1:1.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 59 очков и занимают второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Сити» разгромил «красных дьяволов» со счётом 3:0. Голами отметились вингер Филип Фоден и нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль.