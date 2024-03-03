Тренер «Динамо» Личка: надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«После первого тайма мы заслуженно вели в счёте. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться. Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину.

В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу.

Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперёд», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место.