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Тренер «Динамо» Личка: надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит»

Тренер «Динамо» Личка: надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«После первого тайма мы заслуженно вели в счёте. Но во второй половине чуть‑чуть потеряли уверенность, начали чуть бояться. Хорошо, что гол Макарова помог команде успокоиться. Я рад, что в первой игре после зимнего перерыва забрали три очка. Гонка за медали впереди. Эта победа очень важна для нас, поблагодарил игроков за характер и дисциплину.

В первом тайме хорошо играли через короткий пас. Футболисты показали высокое индивидуальное мастерство. Но надо играть все 90 минут, играть до конца. «Локомотив» это показал, забил гол и возродил интригу.

Не надо смотреть вниз, надо смотреть наверх. Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и пробовать искать ошибку соперника. Надо мечтать. Сегодня у нас получилось сделать шаг вперёд», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место.

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