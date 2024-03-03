Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1, результат матча 27-го тура АПЛ 3 марта 2023 года

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ благодаря дублю Фодена
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступал Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» вырвал победу в последней десятиминутке — 3:1.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

Уже на восьмой минуте «красные дьяволы» вышли вперёд благодаря голу Маркуса Рашфорда, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. На 56-й минуте «горожанам» удалось сравнять счёт. Голом отметился Филип Фоден. На 80-й минуте английский полузащитник хозяев забил свой второй мяч. На 90+1-й минуте точку в матче поставил Эрлинг Холанд — 3:1.

После 27 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 62 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один балл. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

Ещё в одном матче игрового дня АПЛ «Борнмут» на выезде оказался сильнее «Бёрнли» — 2:0. Голами в составе «вишен» отметились Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Клюйверт – 13'     0:2 Семеньо – 88'    
Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android