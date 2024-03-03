«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ благодаря дублю Фодена

Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступал Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» вырвал победу в последней десятиминутке — 3:1.

Уже на восьмой минуте «красные дьяволы» вышли вперёд благодаря голу Маркуса Рашфорда, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. На 56-й минуте «горожанам» удалось сравнять счёт. Голом отметился Филип Фоден. На 80-й минуте английский полузащитник хозяев забил свой второй мяч. На 90+1-й минуте точку в матче поставил Эрлинг Холанд — 3:1.

После 27 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 62 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один балл. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

Ещё в одном матче игрового дня АПЛ «Борнмут» на выезде оказался сильнее «Бёрнли» — 2:0. Голами в составе «вишен» отметились Джастин Клюйверт и Антуан Семеньо.