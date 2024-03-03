Семшов: «Спартак» выглядел целостно в матче с «Зенитом», а в конце мог и победить

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился впечатлениями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и московским «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0.

«Спартак» достаточно целостно выглядел, несмотря на то что у «Зенита» в начале матча было преимущество. Потом за счёт контроля мяча «Спартак» перехватил инициативу, а в концовке встречи мог забить мяч и победить. Вся борьба впереди. Пока команды вкатываются, нужно поймать игровой ритм. К тому же пришли новые футболисты. Тяжело кого-то выделить по этому матчу. Хотелось бы отметить оборону «Зенита» и «Спартака». Не хватило острых моментов в матче. Понятно, что для обеих команд эта игра была очень важна», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

В данный момент «Зенит» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 37 очков в 19 проведённых матчах. «Спартак» располагается на четвёртой позиции с 31 очком после аналогичного количества встреч.