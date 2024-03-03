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«Мы никогда не сдаёмся». Келлехер поделился впечатлениями об игре «Ливерпуля»

«Мы никогда не сдаёмся». Келлехер поделился впечатлениями об игре «Ливерпуля»
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Голкипер «Ливерпуля» Кивин Келлехер высказался об игре команды в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (1:0), где победный мяч был забит в компенсированное время.

«Я думаю, мы определённо заслуживали победы с точки зрения игрового баланса, так что да, я рад победе.

Очевидно, что у всей команды, даже у молодёжи, отличный менталитет, и у нас просто есть настрой бороться и никогда не сдаваться, и мы снова продемонстрировали это, что было приятно.

Я знаю, какими качествами мы обладаем, когда идём вперёд, поэтому я всегда верю, что мы забьём гол. До самого конца я верил, что у нас что-то получится. Я думаю, что нас ждёт ещё несколько таких матчей, но пока мы показали характер и планируем продолжать это», — приводит слова Келлехера официальный сайт клуба.

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