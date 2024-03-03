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Ярослав Михайлов: «Оренбург» сто процентов попадёт в топ-10 РПЛ по итогам сезона

Ярослав Михайлов: «Оренбург» сто процентов попадёт в топ-10 РПЛ по итогам сезона
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Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов рассказал, как прошли зимние сборы команды. Также хавбек заявил, что южноуральская команда сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Сборы прошли плодотворно, все ребята молодцы — качественно работали, выкладывались. Все полностью готовы ко второй части сезона и настраиваются на предстоящие игры. «Оренбург» сто процентов сможет попасть в топ-10 РПЛ по итогам этого сезона. У меня нет сомнений на этот счёт, будем делать всё для этого», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

на данный момент «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков после 19 туров и отстаёт от идущего 10-м «Ростова» на восемь баллов. В прошлом сезоне РПЛ «Оренбург» занял седьмое место.

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