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«Лорьян» в гостях обыграл «Ренн» в матче Лиги 1

«Лорьян» в гостях обыграл «Ренн» в матче Лиги 1
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ренн» и «Лорьян». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» в Ренне (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен. «Лорьян» одержал победу со счётом 2:1.

Франция - Лига 1 . 24-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:05 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Бамба – 59'     0:2 Крупи – 90'     1:2 Гуири – 90+4'    

На 59-й минуте забил нападающий «Лорьяна» Мохамед Бамба. На 90-й минуте встречи отличился полузащитник «Лорьяна» Эли Крупи, забив второй гол команды. «Ренну» усилиями своего нападающего Амина Гуири удалось отыграть один мяч на 90+4-й минуте. Предупреждения в матче получили игроки «Лорьяна» Сулейман Туре и Лоран Абергель, а также полузащитник «Ренна» Людовик Блас.

«Лорьян» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 24 матча. «Ренн» находится на восьмой строчке, заработав 35 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (55), который также провёл 24 игры.

Турнирная таблица Лиги 1
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