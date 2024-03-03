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Черчесов смеялся с трибуны, Сулейманов удивлялся офсайду. Яркие фото победы «Динамо»

Черчесов смеялся с трибуны, Сулейманов удивлялся офсайду. Яркие фото победы «Динамо»
«Динамо» обыграло «Локомотив»
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3 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 19-го тура РПЛ, в котором «Динамо» принимало «Локомотив». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

«Динамо» вышло вперёд на 12-й минуте встречи благодаря голу Бителло с передачи Хорхе Карраскаля. На 58-й минуте Денис Макаров удвоил преимущество хозяев. «Локомотиву» удалось отыграть один мяч: на 24-й минуте голом отметился Рифат Жемалетдинов. Однако сравнять счёт железнодорожники не смогли.

Набрав 35 очков, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» — пятый, в активе команды Михаила Галактионова 31 очко.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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