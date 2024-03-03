Тренер «Динамо» Личка: нужно сохранить такую дисциплину, характер и отношение к игре

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень соскучился по официальным матчам на нашем стадионе. Я рад, что удалось победить, потому что всегда сложно входить в ритм после такого долгого перерыва. Всегда тяжело в первых матчах показывать и хорошую игру, и забивать много мячей. Сегодня мы отличились дважды, могли забить ещё, впрочем, и у соперника были хорошие моменты. Мне понравилась дисциплина на поле и отношение к игре.

В начале второго тайма нам было непросто и приходилось бегать за мячом, но нам удалось забить. Если бы забили третий, то игра была бы сделана. К сожалению, не воспользовались своими моментами, соперник забил, и интрига воскресла. У «Локо» хорошие, быстрые футболисты, которые создавали нам немало проблем, но мы всё же добились победы. Нам нужно сохранить эту дисциплину, характер и отношение к игре, как это было сегодня», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место. Отставание бело-голубых от лидирующего «Краснодара» — четыре балла.