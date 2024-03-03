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«Балтика» не смогла забить в седьмом матче РПЛ подряд

«Балтика» не смогла забить в седьмом матче РПЛ подряд
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3 марта 2024 года завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Командам не удалось выявить сильнейшего — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи

Таким образом, «Балтика» не забивает в семи матчах РПЛ подряд. Это первая команда с такой статистикой со времён «Ротора» в 2021 году (тоже семь подряд).

После 19 туров чемпионата России «Балтика» набрала 14 очков и занимает 15-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Сочи» заработал 12 очков и расположился на 16-й строчке.

Напомним, в 20-м туре РПЛ «Балтика» сыграет с «Оренбургом». Игра пройдёт 10 марта.

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