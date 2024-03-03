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«МЮ» хорошо выступил, мы могли выиграть». Тен Хаг — о поражении от «Ман Сити»

«МЮ» хорошо выступил, мы могли выиграть». Тен Хаг — о поражении от «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ, в котором его команда на выезде уступила «Манчестер Сити» — 1:3.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«В целом мы выступили хорошо. Мы быстро открыли счёт и имели все шансы забить второй гол. Мне понравилось, как мы защищались. Однако после первого пропущенного мяча пришло разочарование, надо это признать. Но у нас всё равно были возможности для того, чтобы набрать хотя бы одно очко, да и победа была возможна.

Мы очень хорошо перекрывали середину поля и свою штрафную. Ребята придерживались плана и вынудили вратаря «Ман Сити» совершить безрассудное действие (подкатиться в собственной штрафной под вингера «МЮ» Алехандро Гарначо. — Прим. «Чемпионата»), но после этой атаки сразу пропустили сами», — приводит слова тен Хага BBC.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 баллов.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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