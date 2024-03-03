«Наполи» — «Ювентус»: стали известны стартовые составы команд на матч Серии А

3 марта 2024 года состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани, Камбьязо, Локателли, Алькарас, Костич, Йилдиз, Влахович, Веа.

В первом круге чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались друг с другом. Это произошло 8 декабря 2023 года. Тогда «Ювентус» и «Наполи» сыграли в Турине. Игра завершилась победой туринцев со счётом 1:0.

Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 40 очков – он идёт девятым в турнирной таблице Серии А.