«Болонья» одержала волевую победу над «Аталантой». Миранчук вышел на поле во втором тайме

3 марта 2024 года состоялся матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Аталанта» и «Болонья». Игра прошла в Бергамо на стадионе «Джевисс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенном. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.
На 28-й минуте Адемола Лукман открыл счёт в матче. Однако во второй половине «Болонья» не только восстановила равновесие, но и вырвалась вперёд – этому поспособствовали Джошуа Зиркзее (с пенальти) и Льюис Фергюсон.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 66-й минуте. Он не отметился результативными действиями.
После 27 туров чемпионата Италии «Аталанта» занимает шестое место, имея на счету 46 очков. «Болонья» набрала 51 очко – она идёт четвёртой в турнирной таблице Серии А.
- 3 марта 2024
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