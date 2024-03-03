Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жирона» уступила «Мальорке» и не смогла сократить отставание от «Реала»

«Жирона» уступила «Мальорке» и не смогла сократить отставание от «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Мальорка» одержала минимальную победу — 1:0.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Жирона
Жирона
1:0 Копете – 33'    

Единственным голом отметился защитник Хосе Копете на 35-й минуте.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Жирона» занимает второе место, набрав 59 очков. «Мальорка» располагается на 15-й строчке, имея на счету 27 очков.

В нынешнем сезоне команды уже дважды играли друг с другом. Первый матч в рамках 6-го тура Примеры состоялся 23 сентября. Он завершился победой «Жироны» со счётом 5:3. 24 января команды сыграли в четвертьфинале Кубка Испании. «Мальорка» взяла реванш — 3:2.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android