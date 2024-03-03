Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Жирона» уступила «Мальорке» и не смогла сократить отставание от «Реала»

Завершился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Жироной» и «Мальоркой». Команды играли на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорка. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Мальорка» одержала минимальную победу — 1:0.

Единственным голом отметился защитник Хосе Копете на 35-й минуте.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Жирона» занимает второе место, набрав 59 очков. «Мальорка» располагается на 15-й строчке, имея на счету 27 очков.

В нынешнем сезоне команды уже дважды играли друг с другом. Первый матч в рамках 6-го тура Примеры состоялся 23 сентября. Он завершился победой «Жироны» со счётом 5:3. 24 января команды сыграли в четвертьфинале Кубка Испании. «Мальорка» взяла реванш — 3:2.