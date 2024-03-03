Гвардиола высказался о победе «Ман Сити» над «МЮ» в 27-м туре АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ, в котором его команда на домашней арене обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

«Было бы нехорошо, если бы мы не выиграли, но результат соответствовал нашей игре, и это здорово. Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого же длинного заброса не выдержали линию. В первой половине мы слишком волновались, доходя до финальной трети поля, но в целом матч получился очень хорошим.

«Юнайтед» – команда, созданная для контратак, они убийственны. Вот почему нужно относиться к ним внимательно. Если бы мы занимали неправильные позиции при атаке, то оставляли бы возможность для хорошей контратаки и второго гола – тогда нам стало бы на порядок сложнее», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» заработал 62 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — один балл.