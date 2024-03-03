Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о победе «Ман Сити» над «МЮ» в 27-м туре АПЛ

Гвардиола высказался о победе «Ман Сити» над «МЮ» в 27-м туре АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча 27-го тура АПЛ, в котором его команда на домашней арене обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«Было бы нехорошо, если бы мы не выиграли, но результат соответствовал нашей игре, и это здорово. Мы начали очень хорошо, но после семи минут и первого же длинного заброса не выдержали линию. В первой половине мы слишком волновались, доходя до финальной трети поля, но в целом матч получился очень хорошим.

«Юнайтед» – команда, созданная для контратак, они убийственны. Вот почему нужно относиться к ним внимательно. Если бы мы занимали неправильные позиции при атаке, то оставляли бы возможность для хорошей контратаки и второго гола – тогда нам стало бы на порядок сложнее», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» заработал 62 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — один балл.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
«Играли мальчики против мужчин». Рой Кин — о концовке матча «Ман Сити» — «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android