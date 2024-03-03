Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Браим Диас будет играть за сборную Марокко — AS

Браим Диас будет играть за сборную Марокко — AS
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, имеющий испанское гражданство, будет выступать за сборную Марокко, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний хавбек может быть вызван на ближайшие товарищеские матчи африканской команды. Отмечается, что на данный момент марокканская федерация футбола оформляет все необходимые документы. Главный тренер сборной Валид Реграги пообещал полузащитнику «Реала» ключевую роль в своей команде.

Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «фурия роха» обыграла сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 31 матч во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Материалы по теме
Хавбек сборной Марокко приговорён к тюремному заключению за нападение на человека
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android