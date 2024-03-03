Браим Диас будет играть за сборную Марокко — AS

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас, имеющий испанское гражданство, будет выступать за сборную Марокко, сообщает AS.

По информации источника, 24-летний хавбек может быть вызван на ближайшие товарищеские матчи африканской команды. Отмечается, что на данный момент марокканская федерация футбола оформляет все необходимые документы. Главный тренер сборной Валид Реграги пообещал полузащитнику «Реала» ключевую роль в своей команде.

Диас родился в Малаге (Испания), однако его родители имеют марокканские корни. За сборную Испании атакующий игрок сыграл всего один товарищеский матч — 8 июня 2021 года. Тогда «фурия роха» обыграла сборную Литвы со счётом 4:0, а полузащитник отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне Диас провёл за «Реал» 31 матч во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.