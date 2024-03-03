Галактионов — о тренде «Локо» преображаться после перерыва: думаете, не проговариваем это?

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о том, что железнодорожники не самым удачным образом проводят первые таймы, но преображаются во вторых.

«Вы думаете, что мы это не проговариваем? Или говорим: «Начинайте неответственно и недисциплинированно»? Естественно, есть такие моменты, когда достаточно неплохо начинаем, но допускаем определённые ляпы, когда соперник может воспользоваться этим. Здесь более надёжными и дисциплинированными нам надо быть во всех отношениях и во всех линиях. Это не касается только игроков обороны. Команда обороняется, начиная с игроков атаки. Все группы игроков — атакующая, средней линии, обороны — должны быть внимательными и сконцентрированными в каждом эпизоде. Мы ни в коем случае не обвиняем наших игроков или не перекидываем на кого-то вину. Безусловно, это наша общая тенденция, которую нам надо исправлять. В нашем составе есть высококлассные футболисты, которые должны вести игру, не терять её нить и избегать потерь в простых ситуациях. Вот на это мы и нацеливаем наших футболистов», – приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.