«Челси», «Ювентус» и «Милан» заинтересованы в Арчи Брауне

Левый защитник бельгийского «Гента» Арчи Браун в предстоящее летнее трансферное окно может перебраться в один из европейских топ-клубов. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, на подписание 21-летнего английского игрока обороны претендуют «Челси», «Ювентус» и «Милан». «Гент» будет готов расстаться со своим футболистом не менее чем за € 20 млн.

Отмечается, что «Челси» всерьёз нацелен на приобретение Брауна. Руководство лондонской команды намерено найти сильную замену Бенджамину Чилуэллу.

Браун выступает за «Гент» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.