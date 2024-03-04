Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Ювентус» в 27-м туре Серии А

Завершился матч 27-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Ювентус». Игра проводилась в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. Хозяева победили со счётом 2:1.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клуб из Неаполя открыл счёт в концовке первого тайма. На 43-й минуте хозяев вывел вперёд Хвича Кварацхелия. Гости восстановили равновесие на 81-й минуте. У туринцев отличился Федерико Кьеза.

На 88-й минуте Виктор Осимхен получил возможность пробить пенальти. Форвард хозяев не забил, но на добивании преуспел Джакомо Распадори.

После 27 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 43 очка – он идёт седьмым в турнирной таблице Серии А.