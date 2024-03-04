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Георгий Черданцев предсказал победителя РПЛ в текущем сезоне

Георгий Черданцев предсказал победителя РПЛ в текущем сезоне
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Спортивный комментатор Георгий Черданцев поделился прогнозом на чемпиона Российской Премьер-лиги в текущем сезоне.

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом», — приводит слова Черданцева журналист Сергея Егорова в аккаунте Boosty.

По итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 12 очками. В активе калининградской команды 14 очков после 19 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.

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