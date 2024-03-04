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Хави высказался о ничьей в матче «Барселоны» с «Атлетиком» в чемпионате Испании

Хави высказался о ничьей в матче «Барселоны» с «Атлетиком» в чемпионате Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал результат матча с «Атлетиком» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

«Думаю, мы провели не очень хорошую игру. «Барселона» плохо атаковала, думаю, сегодня нам нужно было сделать шаг вперёд. Мы уходим грустными, потому что не показали свой максимум. Игра требовала от нас гораздо большего. Это упущенная возможность. Думаю, команда могла бы сделать гораздо больше. Упущенные возможности во всех смыслах: в игре, в чувствах, в сокращении отставания. Мы потерпели неудачу. Нам приходится корить себя и думать, что мы не были хороши. Мы не были на нужном уровне», — приводит слова Хави Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 50 очков.

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