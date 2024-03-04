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Роналду опубликовал пост накануне своего первого матча после дисквалификации

Роналду опубликовал пост накануне своего первого матча после дисквалификации
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост накануне своего возвращения на поле после дисквалификации. Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал Роналду на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба». В связи с этим португалец пропустил матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:4)

«Готов к завтрашнему дню», — написал португальский форвард в своей социальной сети.

4 марта «Аль-Наср» встретится с «Аль-Айном» в матче азиатской Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 11 результативных передач. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

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