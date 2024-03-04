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Хави рассказал, какие изменения претерпел футбол

Хави рассказал, какие изменения претерпел футбол
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался на тему того, как изменения в футболе влияют на выступления каталонской команды.

«Из-за того, как устроен футбол в наши дни, мы должны иметь многопрофильный состав. Игроков, которые техничны или обладают способностью играть на пространстве, как Рафинья.

Когда я был игроком, я помню, что только «Райо Вальекано» и«Атлетико» прессинговали нас высоко. Теперь «Хетафе» прессингует на протяжении 90 минут у нас дома. Футбол сильно изменился за последние годы. Но, не теряя своей ДНК, мы должны доминировать во всех аспектах игры», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона каталонская «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков.

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