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Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения в матче с «Динамо»

Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива» после поражения в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Надо сказать большое спасибо тем болельщикам «Локомотива», которые пришли нас поддержать. Их было приятно слышать. Вообще сегодня была футбольная атмосфера на стадионе, большое количество болельщиков пришли. Приятно играть, когда стадион заполнен. Достаточно уютно. Прекрасная, шикарная атмосфера», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 31 очко. «Динамо», в свою очередь, находится на третьем месте, набрав 35 очков.

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