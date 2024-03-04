Главный тренер «Сочи» Морено девятью словами описал стиль, в котором должна играть команда

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес описал стиль, в котором должна играть команда после его прихода в клуб.

«Это не «Сочи» Морено, это футбольный клуб «Сочи» ― важно это понимать. Тренер – лишь часть клуба, а клуб и его идеи определяют игроки. Моя задача – защищать их и всегда делать так, чтобы им было комфортно. За время работы я понял, что мало тренеров могут передать свои принципы команде полностью – на поле всегда всё меняется. В какие-то дни мы будем контролировать мяч, высоко прессинговать, а в какие-то нам придётся обороняться и играть на контратаках. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Но если резюмировать: стиль, который я стараюсь привить «Сочи» ― это контроль мяча и быстрый отбор после его потери», — сказал Морено в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом матче под руководством испанского тренера «Сочи» сыграл вничью с «Балтикой» (0:0).