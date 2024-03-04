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Тренер «Реала» Анчелотти дал важное обещание Андрею Лунину — Don Diario

Тренер «Реала» Анчелотти дал важное обещание Андрею Лунину — Don Diario
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Главный наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что вратарь сливочных Андрей Лунин заслуживает нового контракта в клубе, ведь украинец получит реальный шанс конкурировать с Тибо Куртуа в будущем, сообщает Don Diario.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

По сведениям источника, сейчас вратарь задумывается, стоит ли ему продолжать выступления за сливочных, учитывая возможное возвращение Тибо Куртуа, что может лишить его места в основном составе.

Однако главный тренер мадридцев Карло Анчелотти уже провёл разговор с Андреем и заверил, что в ближайшие годы у Лунина будет реальная возможность стать первым номером в команде. Итальянский специалист настаивает на продлении соглашения с украинским вратарём.

Лунин в этом сезоне провёл уже 20 матчей во всех соревнованиях: у него 16 пропущенных мячей, девять встреч «на ноль».

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