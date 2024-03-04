Хави — о потере хавбеков «Барселоны»: вероятно, речь идёт о серьёзных травмах

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травмы полузащитников Френки де Йонга и Педри после игры с «Атлетиком» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Очень жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Вероятно, что речь о серьёзных травмах. Нам грустно, потому что де Йонг и Педри, скорее всего, пропустят какое-то время», — приводит слова Хави Marca.

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Напомним, что в первом тайме игры с «Атлетиком» из-за травм поле последовательно покинули голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг и испанский полузащитник Педри.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 50 очков.

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