Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави — о потере хавбеков «Барселоны»: вероятно, речь идёт о серьёзных травмах

Хави — о потере хавбеков «Барселоны»: вероятно, речь идёт о серьёзных травмах
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал травмы полузащитников Френки де Йонга и Педри после игры с «Атлетиком» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

«Очень жаль, что два важных футболиста получили травмы. Выглядят они не очень хорошо. Эти потери оказали влияние на команду. Вероятно, что речь о серьёзных травмах. Нам грустно, потому что де Йонг и Педри, скорее всего, пропустят какое-то время», — приводит слова Хави Marca.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, что в первом тайме игры с «Атлетиком» из-за травм поле последовательно покинули голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг и испанский полузащитник Педри.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 58 очков. «Атлетик», в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 50 очков.

Материалы по теме
Хави рассказал, какие изменения претерпел футбол
Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Хави забавным образом подарил детям подарки на Рождество:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android