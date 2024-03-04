Тюкавин: почему в «Динамо» никого не купили? У меня денег на футболистов нет

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе в дерби в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Победили «Локомотив» в дерби. Мы очень рады, готовились. Перерыв был долгий. Очень рады, что вчера сумели одержать победу.

«Динамо» готово бороться за самые высокие места. Почему никого не купили? У меня нет денег на таких дорогих футболистов», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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Тюкавин подписал контракт с «Динамо» до 2028 года: