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Тюкавин: почему в «Динамо» никого не купили? У меня денег на футболистов нет

Тюкавин: почему в «Динамо» никого не купили? У меня денег на футболистов нет
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о победе в дерби в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Победили «Локомотив» в дерби. Мы очень рады, готовились. Перерыв был долгий. Очень рады, что вчера сумели одержать победу.

«Динамо» готово бороться за самые высокие места. Почему никого не купили? У меня нет денег на таких дорогих футболистов», — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

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