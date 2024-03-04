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Рой Кин высказался о роли игрока «Манчестер Сити» Фодена в сборной Англии

Рой Кин высказался о роли игрока «Манчестер Сити» Фодена в сборной Англии
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча манкунианцев в рамках 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3) высказался об игре футболиста «горожан» Филипа Фодена. Напомним, англичанин стал автором двух забитых мячей.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«В сборной Англии большая конкуренция, и Гарету Саутгейту очень повезло, но Фоден должен быть в стартовом составе. Каким бы блестящим ни было его сегодняшнее движение вперёд, другие аспекты игры — его бег назад и выполнение работы, действуют на благо команды. Для меня этот парень — абсолютно командный игрок. Он должен быть в сборной Англии», — приводит слова Кина Sky Sports.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Фоден провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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