Рой Кин высказался о роли игрока «Манчестер Сити» Фодена в сборной Англии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин после матча манкунианцев в рамках 27-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:3) высказался об игре футболиста «горожан» Филипа Фодена. Напомним, англичанин стал автором двух забитых мячей.

«В сборной Англии большая конкуренция, и Гарету Саутгейту очень повезло, но Фоден должен быть в стартовом составе. Каким бы блестящим ни было его сегодняшнее движение вперёд, другие аспекты игры — его бег назад и выполнение работы, действуют на благо команды. Для меня этот парень — абсолютно командный игрок. Он должен быть в сборной Англии», — приводит слова Кина Sky Sports.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Фоден провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.