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Радимов: Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, защитник не может так действовать

Радимов: Карраскаль обыграл Сильянова как тумбочку, защитник не может так действовать
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов раскритиковал защитника «Локомотива» Александра Сильянова за игру в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 с «Динамо». Напомним, игра завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. Первый гол «Динамо» был забит после индивидуального прохода Хорхе Карраскаля, который очень легко обыграл на фланге Сильянова и сделал результативную передачу.

«Карраскаль здорово сыграл на противоходе, Сильянова обыграл как тумбочку, как стойку. Так защитник не может действовать», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» опустился на пятую строчку с 31 очком.

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