Титов: надеюсь, не только руководители «Спартака», но и люди повыше смогут помочь Промесу

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с задержанием форварда красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ и возможной экстрадицией игрока в Нидерланды, где ему угрожает тюремный срок.

«Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только руководители клуба, но и люди повыше смогут помочь Промесу. Он важен для «Спартака». Бесков, Старостин и Романцев говорили: «Если человек даёт результат, надо делать всё, чтобы он был в команде». Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что-то очень нехорошее, что у него не всё так хорошо с законом. Но как к футболисту к нему вопросов нет.

Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика «Спартака» подобное меня не устраивает. Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за «Спартак». Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, нападающий красно-белых был задержан полицией 29 февраля на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.