Владислав Сарвели: «Локомотив» полностью проиграл первый тайм «Динамо»

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели прокомментировал игру своей команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Напомним, в игре с бело-голубыми форвард появился на поле на 76-й минуте и стал автором результативной передачи.

«Мы полностью проиграли первый тайм. Не знаю, что вчера было. Во втором тайме мы прибавили и даже где-то могли зацепиться за очки. К сожалению, не получилось. Не знаю, почему получился такой первый тайм. Будем разбираться», — сказал Сарвели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место. После аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.