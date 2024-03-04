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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Сити»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от «Сити»
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Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал поражение в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Напомним, «горожане» одержали волевую победу со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«Я думаю, что команда была предана своему делу. У нас были шансы. Иногда мы играли слишком глубоко, но вы знаете, что «Сити» делает это со всеми командами, вы должны защищать свою штрафную площадь, и мы сделали это очень хорошо в первом тайме. В итоге 1:1.

Всегда можно сделать что-то большее в игре, будь то «Сити» или кто-то другой, всегда можно сделать что-то лучше. «Сити» — команда, которая умеет владеть мячом и прижимать команды к земле. Мы знали, что должны очень хорошо защищать свои ворота, и, думаю, нам это удалось. Мы должны были больше владеть мячом, чем во втором тайме.

Каждый раз, когда ты не выигрываешь игру, это наносит ущерб этому клубу. Мы знаем, чего требует этот клуб, и хотим побеждать в тех матчах, в которых участвуем. Сегодня нам не удалось взять три очка, но впереди ещё долгий путь. Мы знаем, что не всё в наших руках, потому что другие команды должны терять очки, но мы должны делать свою работу», — приводит слова Фернандеша официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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