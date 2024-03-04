«Бавария» пытается продлить контракт с Киммихом — Скира

Мюнхенская «Бавария» пытается продлить контракт с полузащитником Йозуа Киммихом, который истекает в 2025 году. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, между сторонами ведутся переговоры о подписании нового трёхлетнего соглашения.

Напомним, ранее сообщалось о желании полузащитника покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом после ухудшения отношений с некоторыми членами команды и конфликта с одним из представителей тренерского штаба Томаса Тухеля. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.