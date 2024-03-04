Личка: чтобы стать чемпионом, «Динамо» нужно выиграть 11 матчей — это возможно

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, в каком случае его команда сможет отпраздновать победу в чемпионате по итогам нынешнего сезона.

«Для меня не новинка биться за титул. Я в «Бресте» бился за чемпионство, игроком в «Славии» бился. Сейчас мы ещё далеко от этого. Каждая команда ещё потеряет очки. К нам, например, приедет «Ахмат» в следующем туре, они будут биться за каждый матч, постоянно прихватывать.

В РПЛ нет лёгких матчей, любая игра может тебя как поднять, так и опустить. Что нужно, чтобы стать чемпионом? Выиграть 11 матчей. Всё возможно в жизни. В «Бресте» за год из 30 матчей мы проиграли только один», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.