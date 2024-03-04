Егор Титов — об РПЛ: «Спартак» будет в медалях, это понятно всем

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о предстоящей развязке сезона в Российской Премьер-Лиге. Напомним, на данный момент в чемпионате прошло 19 туров.

«Какой будет развязка чемпионата? ЦСКА на последних секундах пропустил гол месяца от «Оренбурга», «Спартак» показал в Питере, как нужно играть против «Зенита», «Краснодар» потерял важные очки. Так что всё может поменяться в таблице. Ни у кого нет простого календаря.

Что ждёт «Спартак»? Команда будет в медалях, это понятно всем. Самый сложный матч — с «Зенитом» — остался позади. Но и оставшиеся игры тоже не будут простыми, каждая из них станет проверкой», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

По итогам 19 туров в чемпионате России турнирную таблицу по-прежнему возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 37 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков). «Спартак» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 31 очко.