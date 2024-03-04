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Марцел Личка: стоимость Тюкавина? 100 тысяч рублей

Марцел Личка: стоимость Тюкавина? 100 тысяч рублей
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в шутливой форме оценил трансферную стоимость нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

«Для меня Тюкавин один из лучших нападающих в российском футболе. Когда футболист забивает мячи за «Динамо» и сборную России, этот игрок не будет стоить миллион или два миллиона евро. Цену определяет тот, кто хочет его приобрести. Или, если «Динамо» потребует за него, например, € 12 млн и клуб-покупатель согласится, значит, он стоит в районе этой суммы. В какую сумму я бы его оценил? 100 тысяч рублей (смеётся)», — приводит слова Лички издание «РБ Спорт».

Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн. Отметим, что после 19 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 35 очков. В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с «Ахматом» на домашней арене.

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