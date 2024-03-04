Морено: Головин близок к уровню лучших, но мне довелось работать с лучшими в истории

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. По его мнению, Головин близок к уровню лучших футболистов планеты и может выступать в более высококлассном клубе, чем «Монако».

«Саша ― трудоголик и очень скромный парень. А ещё у него огромный талант, с которым он может играть в клубе выше уровнем, чем «Монако». Он один из самых одарённых, кого я тренировал? Сложно так сказать, ведь я работал с Месси, Неймаром, Хави, Иньестой, Серхио Рамосом и другими великими футболистами. Саша близок к уровню лучших, но мне довелось поработать с лучшими в истории», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.